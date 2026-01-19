Valora: primo negozio Ditsch (bretzel) negli Usa

Keystone-SDA

Valora - gruppo leader nel settore negozietti ed edicole, con sede a Muttenz - ha annunciato oggi l'apertura negli Usa del suo primo punto vendita del marchio di bretzel Ditsch. I prodotti sono disponibili in un shop-in-shop, all'interno di un negozio Oxxo a El Paso.

(Keystone-ATS) Dal 2022 Valora fa parte del gruppo messicano Fomento Económico Mexicano (Femsa), uno dei principali operatori mondiali del settore. Il marchio Ditsch, specializzato in bretzel, ha sede a Magonza, in Germania, e gestisce 175 punti vendita sul territorio tedesco, ai quali si aggiunge ora una prima presenza negli Stati Uniti.

In Svizzera Valora opera invece con il marchio Brezelkönig, il cui primo negozio è stato aperto nel 1985. Brezelkönig è stato rilevato da Ditsch nel 2000, mentre lo stesso Ditsch è entrato a far parte del gruppo Valora nel 2012.