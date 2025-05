Valencia di nuovo in piazza per le dimissioni del governatore

Keystone-SDA

La società valenziana tornerà oggi in piazza per chiedere le dimissioni del presidente del governo regionale Carlos Mazon, del Partito Popolare, ritenuto responsabile della "gestione nefasta" delle alluvioni della Dana che il 29 ottobre provocarono 228 vittime.

(Keystone-ATS) La settima manifestazione di protesta con lo slogan ‘Mazon, dimisio’ (Mazon, dimissioni), sette mesi dopo la tragedia, partirà alle 18:00 dalla Plaza del Ayuntamiento per raggiungere la sede del governo regionale ed esigere “un trattamento degno per le persone colpite, verità e giustizia”, segnala un portavoce della piattaforma di 200 associazioni civiche e organizzazioni sociali e sindacali convocanti.

In questa occasione la mobilitazione coincide con uno sciopero generale indetto dai sindacati Cnt, Cgt e Cos, che già ieri hanno manifestato davanti alla sede del parlamento regionale durante il dibattito sulla legge regionale di bilancio, approvata dal Pp e dal partito dell’estrema destra Vox.

Un corteo dei lavoratori partirà alle 12:00 dalla Stazione Nord di Valencia, per percorrere il centro della città. I sindacati chiedono di “depurare le responsabilità politiche e penali” del governo del Pp presieduto da Mazon e protestano contro i patronati, accusati di “dare priorità agli utili economici” e di mettere a rischio migliaia di posti di lavoro, segnala la Cgt in una nota. I sindacati esortano ad aderire allo sciopero per “molti motivi: 31.630′, un numero che corrisponde ai 31.400 lavoratori messi in cassa integrazione dopo le alluvioni e alle 228 vittime provocate dalla catastrofe, scrive l’agenzia Efe.