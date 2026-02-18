Valanga in California, morti otto sciatori, 1 disperso

In California, in seguito al distaccamento di una valanga, otto sciatori, dati precedentemente per dispersi, sono stati trovati morti Lo riferiscono le autorità locali sottolineando che manca ancora all'appello una persona dispersa vicino Lake Tahoe.

(Keystone-ATS) Gli sciatori erano parte di un gruppo di 15 persone ed erano impegnati in una spedizione di tre giorni nei pressi di Castle Peak, area sciistica della Sierra Nevada. Sei membri del gruppo sono riusciti a ripararsi sotto un telo per circa 12 ore prima che i soccorritori potessero raggiungerli e metterli in salvo ieri.