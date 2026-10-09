Vaccarello lascia la direzione creativa di Yves Saint Laurent

Keystone-SDA

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Saint Laurent annuncia l'addio di Anthony Vaccarello, che ha guidato la direzione creativa della maison dal 2016.

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(Keystone-ATS) Luca de Meo, ceo di Kering, esprime “sincera gratitudine ad Anthony per il suo contributo a Saint Laurent negli ultimi dieci anni. Grazie alla sua visione creativa e ai suoi standard rigorosi, ha contribuito a rafforzare l’influenza duratura di una delle più grandi case di alta moda francesi, mentre ci apprestiamo a scrivere un nuovo capitolo della sua storia”.

“Vorrei ringraziare di cuore Anthony per i suoi dieci anni di dedizione alla maison. Durante il suo mandato, Anthony ha guidato Saint Laurent lungo un percorso straordinario, portando la maison ai vertici in termini di desiderabilità e immagine, realizzando al contempo un lavoro eccezionale sia dal punto di vista creativo che attraverso il suo impatto culturale”, ha dichiarato Cedric Charbit, presidente e ceo di Saint Laurent.