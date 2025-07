Vacanze molto svizzere e di studio per i consiglieri federali

Keystone-SDA

L'estate è arrivata e con essa anche le vacanze per i consiglieri federali: alcuni membri del governo trascorreranno qualche giorno all'estero, mentre altri hanno scelto di restare in Svizzera.

(Keystone-ATS) Per il responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Martin Pfister, l’estate sarà svizzera e sportiva. Lo zughese – ha indicato lo stesso DDPS a Keystone-ATS – trascorrerà le sue vacanze in Svizzera e ne approfitterà per assistere alle diverse partite del Campionato europeo femminile di calcio.

Dopo la sua partecipazione al 58esimo incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) in Malaysia, il consigliere federale Ignazio Cassis si godrà l’estate in Ticino, dove si dedicherà alle escursioni, alla lettura e allo studio di dossier, ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di cui il ticinese è responsabile.

La Svizzera sarà anche il luogo di ferie per il capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) Albert Rösti. Una “breve visita in un Paese vicino” non è da escludere, precisa tuttavia il suo team.

Il treno porterà questa estate Elisabeth Baume-Schneider a visitare la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi. La responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) si fermerà poi in Svizzera, dove si rallegra all’idea di “escursioni di un giorno, del tempo da trascorrere con la sua famiglia, del suo giardino e della lettura di buoni libri”.

Guy Parmelin ha previsto di passare l’estate a casa sua, a Bursins (VD) e sulle montagne vodesi, ma andrà anche a trovare amici in Borgogna per quattro giorni. Il consigliere federale responsabile del Dipartimento federale dell’economia della formazione e della ricerca (DFR) si recherà comunque “a Berna o ovunque ci sarà bisogno di lui, se la situazione lo richiede”, precisa il suo team.

Infine, la presidente della Confederazione, responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Karin Keller-Sutter, e il consigliere federale Beat Jans responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) hanno lo stesso programma per quest’estate: prendersi qualche giorno di riposo con le loro famiglie per rilassarsi in Svizzera e all’estero.