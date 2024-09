Uzbekistan: 4 morti nell’esplosione di un giacimento di gas

(Keystone-ATS) Un’esplosione in un giacimento di gas in costruzione in Uzbekistan ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti. Lo riferiscono le autorità del Paese dopo aver a lungo minimizzato la portata dell’incidente.

“Quattro specialisti sono morti e undici sono rimasti feriti”, ha riferito l’agenzia statale UZA il giorno dopo l’incidente avvenuto nei pressi di Boussun (sud). Questo disastro causato dall’uomo segue l’esplosione del 1° settembre che ha rilasciato per quindici giorni idrogeno solforato, un gas mortale che attacca il sistema nervoso.

Circa 7’000 persone stanno lavorando alla costruzione di questo complesso chimico-gassoso finanziato dall’estero, che alla fine produrrà cinque miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Il giorno dopo il primo disastro, il ministero delle situazioni di emergenza ha annunciato l’evacuazione della popolazione, assicurando che “tutto era sotto controllo” e che non c’erano feriti. Tuttavia, i media locali hanno riferito che i residenti dei villaggi vicini lamentavano nausea e mal di testa.

L’Eriell, la società che si occupa della perforazione del giacimento, ha detto domenica di aver tappato il pozzo, con il supporto di specialisti provenienti da Stati Uniti e Russia.