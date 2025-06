Utili solidi nel 2024 e premi più bassi in vista per la Suva

La Suva ha conseguito un risultato di esercizio di 315 milioni di franchi nel 2024. Questo buon risultato, unito a un anno di investimenti di successo, ha rafforzato la posizione dell'assicurazione infortuni e ha permesso di ridurre nuovamente i premi netti.

(Keystone-ATS) L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), con sede a Lucerna, ha realizzato una performance del 5,5% nel 2024 (4,8% nel 2023), ha annunciato oggi. In quanto società senza scopo di lucro, restituisce le eccedenze agli assicurati sotto forma di riduzione dei premi.

Come negli anni scorsi, anche per il 2026 la Suva ridurrà del 20% i premi netti sia nell’assicurazione contro gli infortuni professionali che in quella contro gli infortuni non professionali. Globalmente lo sgravio raggiunge i 716 milioni.

Lo scorso anno gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno registrato un calo del 3,7%, attestandosi a circa 180’000 casi. Gli infortuni non professionali sono invece aumentati del 2,2% a quota 298’000.