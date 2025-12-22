UST: in inverno aumentano i ricoveri d’urgenza in ospedale

Keystone-SDA

Durante la stagione fredda il rischio di incidenti è particolarmente elevato. Ogni inverno infatti circa 22'000 persone vengono ricoverate d'urgenza in ospedale per traumatismi dovuti a cadute e ad altri infortuni, scrive oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

1 minuto

(Keystone-ATS) La cifra comunicata dall’UST corrisponde al 9% in più di incidenti rispetto al resto dell’anno, viene precisato. Un dato che incide particolarmente sull’attività degli ospedali.

Nel dettaglio, i ricoveri dovuti a traumatismi aumentano a partire da dicembre e raggiungono il loro picco a febbraio, soprattutto nelle regioni montane ad alta affluenza turistica, come i Grigioni e il Vallese. In questi due cantoni, secondo le analisi, il numero degli infortuni in inverno raddoppia rispetto al resto dell’anno.

Nei Grigioni, ad esempio, tra il 2022 e il 2024 nel solo mese di febbraio sono stati registrati in media 35 infortuni al giorno, mentre in Vallese se ne contavano poco più di 18. A settembre, i casi si attestavano invece rispettivamente a 11 e 9 al giorno. La maggior parte dei pazienti ricoverati proviene da altri cantoni o dall’estero, riferisce l’UST.

Con un quarto dei casi complessivi, le lesioni alla testa risultano le più frequenti. Tuttavia, ad aumentare maggiormente durante l’inverno rispetto al resto dell’anno sono gli infortuni alle ginocchia e alle spalle.