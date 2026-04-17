USA valutano accordo con Iran, 20 miliardi in cambio uranio, Axios

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti e l'Iran stanno negoziando un piano di tre pagine per mettere fine alla guerra.

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(Keystone-ATS) Il progetto prevede, fra l’altro, lo sblocco da parte degli USA di 20 miliardi di dollari (15,7 miliardi di franchi al cambio attuale) di fondi iraniani congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran delle proprie scorte di uranio arricchito. Lo riporta il sito statunitense di notizie politiche Axios citando alcune fonti.

Il protocollo d’intesa oggetto del negoziato include anche una moratoria volontaria sull’arricchimento nucleare da parte dell’Iran, di cui si sta valutando la durata. A Teheran verrebbe concesso di avere reattori di ricerca nucleare a scopo medico, ma a fronte dell’impegno a garantire che tutti gli impianti nucleari siano situati in superficie. Il documento allo studio affronta anche il nodo dello Stretto di Hormuz, sul quale le parti sono ancora lontane.

Sempre secondo Axios, il prossimo round di trattative è atteso a Islamabad (Pakistan), probabilmente dopodomani.