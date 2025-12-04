La televisione svizzera per l’Italia

USA sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante petrolifero russo Lukoil in modo - si spiega - da consentire alle stazioni di servizio situate al di fuori della Russia di continuare a operare. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro.

(Keystone-ATS) Le transazioni che coinvolgono le stazioni di servizio in questione sono consentite “per evitare di penalizzare” i loro clienti e fornitori, e a condizione che i ricavi non vengano trasferiti alla Russia.

