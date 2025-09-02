La televisione svizzera per l’Italia

Usa-Russia: Trump, “sono molto deluso da Putin”

"Sono molto deluso da Putin". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista allo show radio di Scott Jennings, commentatore politico di stampo conservatore.

(Keystone-ATS) Nell’intervista Trump si è dichiarato “non preoccupato” dall’allineamento fra la Russia e la Cina, perché “non userebbero mai i loro militari contro di noi. Credetemi, sarebbe la cosa peggiore che potrebbero mai fare”.

Allo show radio di Jennings, Trump ha aggiunto che se la sua amministrazione perdesse il ricorso alla Corte Suprema sui dazi, sarebbe un disastro economico: gli Stati Uniti verrebbero maltrattati e “derisi dagli altri Paesi” se non riuscissero a mantenere le tariffe.

