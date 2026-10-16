Usa prorogano sospensione parziale sanzioni contro la russa Lukoil

Keystone-SDA

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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha prorogato fino ad aprile 2027 la sospensione parziale delle sanzioni per il colosso petrolifero russo Lukoil, riguardante le stazioni di servizio situate al di fuori della Russia.

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(Keystone-ATS) Il provvedimento consente agli impianti a marchio Lukoil presenti in Paesi come gli Stati Uniti di continuare a servire la clientela fino al 24 aprile del prossimo anno. Una precedente autorizzazione, che consentiva tali operazioni, sarebbe scaduta verso la fine di questo mese.

La proroga giunge a una settimana di distanza dall’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di aver raggiunto un accordo con la Russia per la fornitura di gasolio ai mercati americani e globali; a tal fine, il Dipartimento del Tesoro ha emesso una licenza temporanea per consentire i flussi. I prezzi del petrolio rimangono elevati, mentre il conflitto in Medio Oriente è giunto ormai all’ottavo mese.

La nuova licenza, analogamente alla precedente, non consente il “trasferimento di fondi a favore di persone o conti situati nella Federazione Russa”. Ieri, il Dipartimento del Tesoro ha rilasciato un’ulteriore autorizzazione che consente, fino al 24 aprile 2027, lo svolgimento di determinate operazioni che coinvolgono le entità di Lukoil in Bulgaria.