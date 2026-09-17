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USA negano per il secondo anno visto a Abu Mazen per andare all’ONU

Keystone-SDA

Per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (ANP) Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea generale dell'ONU a New York.

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(Keystone-ATS) Lo hanno riferito al “Times of Israel” un funzionario statunitense e uno dell’ANP.

L’ufficio di Abu Mazen (Mahmud Abbas) è stato informato della decisione oggi; analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell’ANP che speravano di accompagnare il presidente.

La notifica motiva il rifiuto facendo riferimento alla “Sezione 212 (a) (3) (B), che vieta il rilascio del visto a chiunque abbia mai preso parte ad attività terroristiche o sia stato affiliato a un’organizzazione terroristica. Si tratta di una causa di inammissibilità permanente”.

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