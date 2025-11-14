Usa lanciano nuova operazione anti-narcos, appello di Maduro

Washington ha annunciato una nuova operazione anti-narcos denominata "Southern Spear", mentre due navi da guerra Usa sono state avvistate a 50 km dalla costa del Venezuela.

(Keystone-ATS) Dobbiamo “proteggere la nostra Patria dalla droga”, dice il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth.

La missione sarà guidata dalla Joint Task Force Southern Spear e dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) con l’obiettivo di difendere “gli Stati Uniti, rimuovere i narcoterroristi dal nostro emisfero e proteggere la nostra Patria dalla droga che sta uccidendo il nostro popolo”, ha aggiunto Hegseth.

Dal canto suo, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha lanciato un appello pubblico al presidente statunitense Donald Trump chiedendo di “unirsi per la pace del continente”, durante una marcia filogovernativa a Caracas. Maduro ha parlato di effetti “devastanti” da un possibile conflitto nei Caraibi.

“No ad altre guerre eterne, no a più guerre ingiuste, basta Libia, mai più Afghanistan. Che viva la pace!”, ha dichiarato Maduro rivolgendosi agli Stati Uniti.

Intanto, un volo proveniente dal Texas è atterrato all’aeroporto di Maiquetía con a bordo 279 migranti venezuelani rimpatriati dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto il governo di Nicolás Maduro attraverso i propri canali social ufficiali. Secondo la nota ufficiale di Caracas, quello di ieri è l’85esimo volo di venezuelani rimpatriati, la maggior parte dei quali provenienti dagli Stati Uniti, ad atterrare nel paese sudamericano quest’anno.