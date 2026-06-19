USA-Italia: Trump attacca Meloni, mi ha implorato per foto

Keystone-SDA

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Dal "disgelo" del vertice del G7 a Évian-les-Bains (Francia) alla nuova, pesante, rottura.

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(Keystone-ATS) Il nuovo capitolo del rapporto tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump arriva con una breve intervista telefonica all’emittente televisiva italiana La7, in cui l’inquilino della Casa Bianca commenta gli incontri avuti con la presidente del Consiglio dei ministri italiana al summit delle sette maggiori economie liberali al mondo.

Il rapporto è “immutato, non c’è stato tra noi neanche bisogno di parlare, non è che ci sono state tra noi recriminazioni o che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane”, aveva spiegato Meloni ai giornalisti in Francia.

Oggi, però, è arrivata l’intervista a La7, in cui Trump dice, testualmente che a Evian “She begged me for a picture! She wanted a picture with me so badly. I would haven’t done it, but I felt sorry for her!” Ovvero: “Mi ha implorato di fare una foto! Voleva tantissimo una foto con me. L’avrei anche non fatta, ma mi dispiaceva per lei!”.

A strettissimo giro, da Bruxelles, la reazione di Meloni. “Certe cose – afferma in un video pubblicato sulle reti sociali – meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente USA si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’occidente, con i nemici degli USA, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”.

Mentre il ministro degli esteri di Roma Antonio Tajani annulla il proprio viaggio a Miami (Florida, USA) di domenica e lunedì prossimi per le “le gravi e offensive parole” di Trump, dal governo italiano arriva anche la presa di posizione di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: “I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l’ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei. Non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel non facile intento di rendere gli USA invisi all’intero continente europeo, danneggiando non solo l’Europa ma soprattutto gli Stati Uniti”.