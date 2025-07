Usa interrompono consegna di alcune armi all’Ucraina

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all'Ucraina, compresi i missili antiaerei. Lo ha dichiarato la Casa Bianca confermando notizie di stampa e dicendosi preoccupata per la diminuzione delle proprie scorte di munizioni.

(Keystone-ATS) “Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione da parte del Dipartimento della Difesa dell’assistenza militare fornita dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.

Durante la notte le forze armate ucraine hanno condotto un attacco alla raffineria di petrolio di Saratovorgsintez (nella regione russa di Saratov), che fornisce carburante alle unità militari russe, ha comunicato su Facebook – come riporta Ukrinform – lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev. “Nell’ambito degli sforzi per ridurre le capacità offensive del nemico, unità della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, in coordinamento con altre componenti delle Forze di Difesa, hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratovorgsintez, nella regione russa di Saratov”, si legge nel comunicato.

Nella raffineria è scoppiato un incendio, l’entità dei danni è in fase di valutazione. Le forze ucraine hanno inoltre confermato un attacco allo stabilimento Kupol di Izhevsk (Russia), specializzato nella produzione di sistemi missilistici di difesa aerea a corto raggio.