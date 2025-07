USA hanno deciso di distruggere contraccettivi per 9,7 milioni

Keystone-SDA

L'amministrazione Trump ha deciso di distruggere 9,7 milioni di dollari di contraccettivi invece di inviarli all'estero. La decisione, confermata dal Dipartimento di Stato, costerà ai contribuenti americani 167'000 dollari.

1 minuto

(Keystone-ATS) Non è chiaro se i contraccettivi siano già stati distrutti. Fonti del Dipartimento di Stato hanno riferito che la distruzione è in programma alla fine di luglio.

Secondo quanto riportato dai media americani, i contraccettivi erano probabilmente destinati alle donne in Africa. “È inaccettabile che si proceda con la distruzione di prodotti per la pianificazione familiare finanziati dai contribuenti e acquistati per sostenere le donne in zone di crisi”, ha denunciato la senatrice democratica Jeanne Shaheen.