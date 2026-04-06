USA e Iran hanno ricevuto piano Islamabad per fine guerra, Reuters

Keystone-SDA

L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce la Reuters online citando fonti anonime informate.

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(Keystone-ATS) L’accordo quadro “è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l’Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte”, ha affermato la fonte, “delineando un approccio in due fasi con un cessate il fuoco immediato seguito da un accordo globale”.

L’intesa, provvisoriamente denominata “Accordo di Islamabad”, prevedrebbe la riapertura di Hormuz “entro 15-20 giorni”, con i colloqui finali in presenza a Islamabad.

Potenziale cessate il fuoco di 45 giorni

Axios riporta dal canto suo che secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli USA, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali starebbero discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra.

Stando alle fonti, scrive Axios, i mediatori stanno discutendo con le parti i termini di un accordo in due fasi: la prima prevederebbe un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si negozierebbe la fine definitiva della guerra. Il cessate il fuoco potrebbe essere esteso se fosse necessario più tempo per i colloqui, ha affermato una delle fonti. La seconda fase consisterebbe in un accordo per porre fine alla guerra.

Le fonti affermano che le possibilità di raggiungere un’intesa parziale nelle prossime 48 ore sono scarse. Tuttavia, questo ultimo tentativo è l’unica possibilità per evitare una drammatica escalation del conflitto.

Due fonti hanno affermato che il piano operativo per una massiccia campagna di bombardamenti israelo-americana contro gli impianti energetici iraniani è pronto, ma hanno sottolineato che la proroga della scadenza fissata da Trump mirava a dare un’ultima possibilità di raggiungere un accordo.

I negoziati si starebbero svolgendo tramite mediatori pakistani, egiziani e turchi, nonché tramite messaggi di testo scambiati tra l’inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, riferisce ancora Axios.

Un funzionario statunitense ha dichiarato che l’amministrazione Trump ha presentato all’Iran diverse proposte negli ultimi giorni, ma finora i funzionari iraniani non le hanno accettate.

Le fonti hanno aggiunto che i mediatori ritengono che la riapertura completa dello Stretto di Hormuz e una soluzione per l’uranio altamente arricchito iraniano – sia attraverso la sua rimozione dal paese che tramite diluizione – possano essere il risultato di un accordo finale.

I mediatori stanno lavorando su misure di rafforzamento della fiducia che l’Iran potrebbe adottare in merito alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alle sue scorte di uranio, hanno riferito le fonti.

Queste due questioni rappresentano le principali carte da giocare di Teheran nei negoziati e gli iraniani non accetteranno di rinunciarvi completamente per soli 45 giorni di cessate il fuoco, hanno affermato due delle fonti.

I mediatori vogliono verificare se l’Iran possa fare passi parziali su entrambe le questioni nella prima fase dell’accordo, riferisce ancora Axios. Stanno anche lavorando su misure che l’amministrazione Trump potrebbe adottare per dare all’Iran garanzie che il cessate il fuoco non sarà temporaneo e che la guerra non riprenderà.

I funzionari iraniani hanno chiarito ai mediatori di non voler trovarsi in una situazione simile a quella di Gaza o del Libano, dove esiste un cessate il fuoco sulla carta, ma gli Stati Uniti e Israele possono attaccare di nuovo quando lo desiderano.

I mediatori stanno anche lavorando su altre misure di rafforzamento della fiducia che gli Stati Uniti potrebbero adottare per rispondere ad alcune delle richieste iraniane.

Stando ad Axios i mediatori hanno detto ai funzionari iraniani che non c’è tempo per ulteriori tattiche negoziali e hanno sottolineato che le prossime 48 ore rappresentano l’ultima opportunità per raggiungere un accordo e prevenire una distruzione di massa per il paese.

I funzionari iraniani, almeno pubblicamente, continuano a mantenere una linea estremamente dura e a respingere qualsiasi concessione.