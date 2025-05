USA e Cina annunciano una prima intesa sui dazi

Keystone-SDA

La Casa Bianca e il vicepremier cinese He Lifeng hanno annunciato un primo "accordo commerciale" dopo i colloqui di Ginevra, i cui dettagli saranno resi noti nella giornata di domani.

(Keystone-ATS) Stati Uniti e Cina pubblicheranno una dichiarazione congiunta sui colloqui commerciali domani, ha affermato He al termine della due giorni di trattative nella città sul Lemano.

Parlando con i giornalisti a Ginevra, He ha affermato che i colloqui a porte chiuse con il segretario al Tesoro americano Scott Bessent e il rappresentante per il commercio Jamieson Greer hanno portato a un accordo sulla “istituzione di un meccanismo di consultazione” per allentare le tensioni commerciali.

Il rappresentante cinese per il commercio internazionale Li Chenggang ha spiegato che il meccanismo consentirà “scambi regolari e irregolari sulle questioni commerciali”.

Uscendo dai colloqui il segretario al Tesoro americano Scott Bessent aveva detto che “abbiamo compiuto sostanziali progressi” nelle trattative con la Cina, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

Le divergenze fra Stati Uniti e Cina “non sono così grandi”, ha detto dal canto suo il rappresentante per il commercio americano Jamieson Greer al termine della due giorni di trattative, che ha descritto come “molto costruttive”.