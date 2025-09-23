La televisione svizzera per l’Italia

Usa-Cina nelle fasi finali per maxi ordine di aerei Boeing

Keystone-SDA

Stati Uniti e Cina sono nelle fasi finali dei negoziati per un "enorme" ordine di aerei della Boeing.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto ha detto l’ambasciatore americano a Pechino David Perdue, secondo cui si tratta di un accordo “molto importante per il presidente” Donald Trump, senza fornire però dettagli sull’entità del potenziale ordine.

Perdue, che ha affermato di aver visitato lo stabilimento di assemblaggio della Boeing a Tianjin la scorsa settimana, ha parlato durante una conferenza stampa presso la sua ambasciata, in occasione della visita di un gruppo bipartisan di deputati della Camera Usa: il democratico Adam Smith, che guida la delegazione, ha parlato della proposta di un accordo con i principali leader cinesi, che vedrebbe Pechino a impegnarsi nell’acquisto di aerei Boeing.

La società di Seattle, ha scritto Bloomberg lo scorso mese, sarebbe in trattative per vendere al Dragone fino a 500 jet, con un’operazione tale da essere una svolta importante per l’azienda nel secondo mercato aeronautico più grande al mondo, dove gli ordini sono bloccati per le tensioni commerciali tra Usa e Cina.

“È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che gli aerei Boeing sono stati venduti qui in Cina. Vorremmo concludere l’accordo”, ha aggiunto Smith. “È una buona azienda, un buon prodotto, spero che tornino a vendere aerei in Cina”.

I nuovi elementi seguono il colloquio di venerdì tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, parte degli sforzi per migliorare le relazioni oltre l’attuale tregua dei dazi. Boeing è tra i maggiori esportatori americani e storicamente ha inviato circa un quarto dei suoi aerei in Cina, malgrado non abbia concluso un acquisto cinese di rilievo dal primo mandato di Trump alla Casa Bianca.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR