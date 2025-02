Usa all’Onu, Mosca-Kiev appoggino il nostro piano di pace

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Russia e Ucraina di dare appoggio al loro piano di pace all'Onu a tre anni dall'inizio della guerra di Mosca contro Kiev.

(Keystone-ATS) L’ambasciatrice americana Dorothy Shea ha presentato in assemblea generale il testo intitolato Path to Peace, Sentiero per la pace.

Shea ha preso atto delle molte risoluzioni che in tre anni hanno chiesto alla Russia il ritiro delle truppe dall’Ucraina senza peraltro riuscire a fermare la guerra.

L’inviata Usa ha aggiunto che gli Stati membri devono tornare ai principi e allo scopo della Carta dell’Onu per mantenere la pace e la sicurezza internazionale attraverso la soluzione delle dispute. “Mentre siamo qui riuniti nel terzo anniversario, ci serve una risoluzione che marchi l’impegno di tutti gli Stati membri di portare una fine durevole della guerra”, e la risoluzione Usa “serve proprio a questo”, ha aggiunto.

