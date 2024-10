Usa 2024: “Kamala Harris in vantaggio su Trump, 49% contro 46%”

(Keystone-ATS) Secondo l’ultimo sondaggio del New York Times/Siena College, la democratica Kamala Harris è in vantaggio sul repubblicano Donald Trump per il 49% contro il 46%, un leggero vantaggio che rientra nel margine di errore dell’indagine.

Stando al sondaggio, condotto dal 29 settembre al 6 ottobre su 3’385 persone, i probabili elettori sono più propensi ad attribuire alla vicepresidente Harris, piuttosto che a Trump, il merito di rappresentare il cambiamento e di occuparsi di persone come loro.

È la prima volta che Harris è in testa a Trump nel sondaggio Times/Siena da luglio, quando il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa e i democratici si sono schierati con Kamala Harris come sua sostituta. Questo dato giunge mentre la competizione si avvia verso l’ultimo mese e i sondaggi condotti negli Stati in cui si svolgono le battaglie indicano che la gara è una delle più combattute della storia moderna.

Sebbene il sondaggio Times/Siena mostri alcuni solidi vantaggi per Trump, i risultati suggeriscono che Harris sta guadagnando, anche se di poco, su domande relative al temperamento, alla fiducia e al cambiamento che possono essere critiche in una corsa presidenziale.

Intanto, Elon Musk, tra i più potenti sostenitori di Donald Trump, in una intervista diffusa su X con l’ex anchor di Fox News Tucker Carlson ha dichiarato: “se Trump perde, sono fottuto. Quanti anni di carcere pensi mi daranno? Vedrò i miei figli? Non lo so”. “Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, nell’improbabile caso in cui perdesse, cercheranno di perseguire la società. Cercheranno di perseguire me”, ha proseguito il patron di X, oltre che di Testa, SpaceX e Starlink, dicendosi “totalmente coinvolto” a favore di Trump, “fino in fondo”.

“Il mio punto di vista è che se Trump non vince queste elezioni saranno le ultime elezioni che avremo”, ha detto Musk, spiegando che teme che milioni di migranti che l’amministrazione Harris-Biden “ha importato” alla fine otterranno la cittadinanza e sposteranno definitivamente i voti futuri. “La mia previsione è che, se ci saranno altri quattro anni di amministrazione democratica, legalizzeranno così tanti clandestini che alle prossime elezioni non ci saranno Stati indecisi”, ha ipotizzato, profetizzando che ciò porterà a un “governo monopartitico”.

Inoltre, Musk “scherza” per la seconda volta sul fatto che nessuno sta tentando di uccidere Kamala Harris, nonostante sia nel mirino del Secret Service per la prima uscita. “Nessuno sta nemmeno cercando di uccidere Kamala perché è inutile”, ha detto in un’intervista con Carlson, facendo ridere entrambi.

In settembre, dopo i due falliti attentati all’ex presidente, il miliardario aveva scritto su X, la piattaforma di social media di cui è proprietario, che “nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Kamala”. Dopo le immediate reazioni negative lo aveva cancellato, spiegando che era uno scherzo e che i detrattori non lo trovavano divertente perché non “conoscevano il contesto”. Ma il Secret Service aveva aperto un’indagine.