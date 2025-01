Usa: Zuckerberg apre a Trump, un repubblicano ai vertici di Meta

L'imprenditore e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg apre al presidente eletto degli Usa Donald Trump e promuove un repubblicano a capo degli affari globali del gruppo Meta (casa madre, oltre che di Facebook anche, tra gli altri servizi, di Instagram e WhatsApp).

2 minuti

(Keystone-ATS) Joel Kaplan, che teneva i rapporti del colosso con i conservatori, è stato messo al posto dell’ex leader dei Liberal Democratici britannici, ex vicepremier del Regno Unito Nick Clegg e uno dei più influenti dirigenti di Facebook.

È stato lo steso Clegg, in un post sulla rete sociale, ad annunciare che lascerà l’azienda dopo sette anni in cui cui ha aiutato a gestire questioni di ogni tipo, dalle preoccupazioni sui rischi dei suoi prodotti per i giovani alle restrizioni imposte alla piattaforma dal governo russo all’inizio della sua guerra in Ucraina.

Kaplan è stato vicecapo di gabinetto alla Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush. In qualità di vicepresidente delle politiche pubbliche globali di Meta, è noto per aver gestito i rapporti dell’azienda con i repubblicani.

L’annuncio conferma un riallineamento dei colossi tecnologici con le strategie della Casa Bianca di Trump e del nuovo Congresso in mano repubblicana. Dopo Elon Musk di Tesla, X e SpaceX, e Jeff Bezos di Amazon – il primo grande elettore del futuro presidente, il secondo tra i primi a congratularsi per il successo nel voto di novembre – anche Zuckerberg con Meta si sta chiaramente preparando a un netto cambiamento nella leadership a Washington.