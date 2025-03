Usa: Waltz, ho sbagliato a inserire il giornalista nella chat

Keystone-SDA

Mike Waltz si è assunto la responsabilità di aver inserito il direttore dell'Atlantic nella chat riservata del Pentagono sugli attacchi agli Houthi.

(Keystone-ATS) In un’intervista a Fox news il consigliere di Donald Trump ha ammesso di “aver sbagliato” pensando che si trattasse di “qualcun altro” ma ha anche insinuato che Jeff Golberg “in qualche modo sia riuscito a farsi strada nel gruppo Signal”.

Waltz ha sostenuto di aver avuto il numero di Golberg sotto un altro nome “per un errore del suo staff”, di cui lui tuttavia si assume “la piena responsabilità. E’ ovvio che non ho visto questo sfigato nella chat”, ha aggiunto il consigliere di Trump riferendosi al direttore dell’Atlantic.

Mike Waltz ha inoltre definito “imbarazzante” il caso della chat riservata del Pentagono nella quale per un suo errore è stato inserito il direttore dell’Atlantic.

“Andremo fino in fondo”, ha assicurato il consigliere di Donald Trump aggiungendo di aver chiesto aiuto a Elon Musk. “Con lui abbiamo la migliore tecnologia a disposizione per capire cosa è successo”, ha detto.

Intanto, Hakeem Jeffries, il leader della minoranza democratica alla Camera, ha esortato Donald Trump a licenziare immediatamente il segretario alla Difesa Pete Hegseth per lo scandalo della chat segreta del Pentagono.

“Pete Hegseth è il segretario alla Difesa meno qualificato nella storia americana”, ha scritto Jeffries in una lettera inviata al presidente di cui il New York Times ha preso visione. “La sua presenza al vertice del Pentagono minaccia la sicurezza della nazione e mette in pericolo i nostri coraggiosi soldati in tutto il mondo”, ha sottolineato il democratico.