Usa: vietato il software antivirus russo Kaspersky

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’amministrazione Biden vieta l’utilizzo in Usa del popolare software antivirus russo Kaspersky.

“Al termine di un’approfondita indagine, vieteremo a Kaspersky Lab e alle sue società affiliate di fornire software per la cybersicurezza e antivirus negli Stati Uniti. Non sarà più in grado di vendere il suo software e gli aggiornamenti per quello esistente”, ha detto la segretario al Commercio Gian Raimondo.

Nel 2022 la Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti aveva inserito la società russa produttrice di software antivirus Kaspersky nella cosiddetta Covered List, un elenco delle aziende che rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale.

Il divieto imposto dagli Usa è una manifestazione di “competizione sleale” da parte di Washington, ha detto dal canto suo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Si tratta del “metodo favorito di sleale, disonesta competizione degli Stati Uniti”, ha affermato Peskov, citato dall’agenzia Interfax.