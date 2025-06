USA: Trump revoca obbligo aborto d’emergenza per donne a rischio

Keystone-SDA

L'amministrazione Trump ha revocato le linee guida dell'era Biden che imponevano agli ospedali di effettuare aborti d'urgenza alle donne la cui salute è in pericolo, anche negli Stati in cui l'aborto è limitato o vietato.

(Keystone-ATS) I Centers for Medicare and Medicaid Services hanno annunciato che le linee guida, ormai obsolete, non “riflettono la politica di questa amministrazione”.

L’amministrazione Biden aveva emanato la direttiva nel luglio 2022 – settimane dopo che la Corte suprema aveva annullato la sentenza Roe contro Wade, che sanciva la fine del diritto nazionale all’aborto – per chiarire che una legge federale che garantisce l’assistenza d’urgenza alle pazienti in pericolo aveva la precedenza sui divieti statali contro l’interruzione di gravidanza.

La decisione dell’amministrazione Trump non è inaspettata, ma probabilmente metterà a disagio gli operatori sanitari, soprattutto se operano in Stati con divieti severi sull’aborto, ha affermato Kelly Gillespie, direttrice del Center for Health Law Studies presso la St. Louis University.

Le linee guida dell’era Biden avevano lo scopo non solo di proteggere le pazienti incinte, ma anche di fornire chiarezza agli operatori sanitari negli Stati con leggi severe in materia di interruzione della gravidanza.