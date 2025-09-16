La televisione svizzera per l’Italia

USA: Trump invia la Guardia nazionale a Memphis, poi Chicago

Keystone-SDA

Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Con l'ordine il presidente dispone l'invio della Guardia nazionale e dell'FBI a Memphis.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Probabilmente dopo andremo a Chicago”, ha detto Trump dalla Studio Ovale, sottolineando che una persona ha più chance di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico. “Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago. Renderemo Memphis di nuovo sicura”, ha messo in evidenza Trump osservando come a Memphis la criminalità calerà così come è calata a Washington.

Trump apre alla possibilità di dispiegare le forze federali anche St. Louis e anche a New Orleans. “Dobbiamo salvare le nostre città. A Chicago quando un fine settimana si chiude con sei o sette morti è considerato un successo”, ha aggiunto Trump.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR