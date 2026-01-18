USA: Trump ha invitato Netanyahu nel Board of peace

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso l'invito al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, o a qualcuno che lo rappresenti, a far parte del Board of peace (Consiglio per la pace, volto a contribuire alla ricostruzione di Gaza).

(Keystone-ATS) Lo ha riferito ieri sera il sito di informazioni israeliano Ynet. Intanto però il sito statunitense di notizie politiche Axios, citando alcune fonti, secondo le quali il premier israeliano non è stato consultato nella scelta dei componenti del Consiglio, che include a livello esecutivo e non solo anche Turchia e Qatar, scrive che la pazienza degli Stati Uniti di fronte alle obiezioni di Netanyahu sul Consiglio per la pace è molto ridotta: Gaza “è il nostro show, non il suo. Abbiamo gestito le cose negli ultimi mesi come nessuno pensava fosse possibile, e continueremo ad andare avanti”.

Secondo Axios, Netanyahu non è stato consultato perché non ha voce in capitolo, hanno riferito alcune fonti americane. “Se vuole che ci occupiamo di Gaza, lo faremo a modo nostro. Che si concentri sull’Iran e lasci a noi il compito di gestire Gaza”, hanno aggiunto spiegando che gli Stati Uniti stanno facendo un “favore” a Netanyahu. Se il piano “fallisce potrà dire ve lo avevo detto. Sappiamo che se avrà successo, si prenderà il merito”, hanno osservato.