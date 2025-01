Usa: Trump ha giurato, è il 47esimo presidente

Keystone-SDA

Donald Trump ha appena giurato come 47esimo presidente degli Stati Uniti nelle mani del presidente della Corte suprema John Roberts. Ora è ufficialmente il comandante in capo.

3 minuti

(Keystone-ATS) Con i suoi 78 anni, è il presidente più vecchio ad aver giurato. Trump ha giurato sulla bibbia usata da Abraham Lincoln nel 1861 e su una che gli è stata regalata dalla madre nel 1955, quando il presidente aveva solo nove anni.

Poco prima James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) aveva giurato come vicepresidente nella mani del giudice della Corte suprema Brett Michael Kavanaugh. Con i suoi 40 anni, è uno dei più giovani numero due della Casa Bianca.

Trump: l’età dell’oro comincia ora

“L’età dell’oro comincia ora, il nostro paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l’America”: lo ha detto Trump nel suo discorso d’insediamento quale presidente.

“Da questo momento in poi, il declino americano è finito (…). Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l’America di nuovo grande”, ha affermato Trump, sostenendo di essere stato messo a dura prova da chi ha tentato di privarlo della sua libertà e anche della sua vita, un riferimento al fallito attentato.

“Invece di tassare i nostri cittadini, imporremo dazi sui paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini”.

“Voglio essere un pacificatore e un unificatore”, ha aggiunto.

Ma Trump ha pure attaccato l’élite “estremista e corrotta” di Washington, in riferimento alla precedente amministrazione del presidente democratico Joe Biden.

“La strumentalizzazione e politicizzazione del Dipartimento di giustizia finirà con me”, ha poi dichiarato.

Trump ha ribadito l’intenzione di riprendere il controllo del canale di Panama. “Ora è gestito dalla Cina, non glielo lasceremo e ce lo riprenderemo”.

“Dichiarerò oggi l’emergenza al confine col Messico e manderò l’esercito”, ha anche affermato, annunciando altre politiche contro l’invasione dei migranti illegali, tra cui quella Remain in Mexico (restate in Messico).

I cartelli della droga saranno designati organizzazioni terroristiche straniere, ha poi dichiarato. “Deporterò milioni e milioni di migranti criminali”.

E non solo: “Oggi dichiarerò l’emergenza energetica nazionale”, ha detto. Trump ha promesso di allentare le normative sulle auto a combustibili fossili e di annullare quello che ha definito il mandato sui veicoli elettrici del presidente Biden nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca.

Confermando indiscrezioni, Trump ha detto che ordinerà alla sua amministrazione di riconoscere solo due generi, quello maschile e quello femminile. Il neopresidente ha confermato anche che intende cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America.

Ambizioni anche nello spazio: “Metteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte”.