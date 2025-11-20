USA: Trump ha approvato in settimana piano pace per Ucraina, media

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump questa settimana ha approvato il piano in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina, riporta Nbc News, la divisione notizie della rete televisiva newyorkese Nbc, citando un alto funzionario dell'amministrazione.

(Keystone-ATS) Il piano sarebbe stato sviluppato discretamente nelle ultime settimane da alti funzionari dell’amministrazione di Trump in consultazione con l’inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini.

Secondo la fonte, l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il vicepresidente James David Vance (conosciuto come J.D. Vance), il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati coinvolti nell’elaborazione del piano.

“Il piano si concentra sul dare a entrambe le parti garanzie di sicurezza per assicurare una pace duratura. Include elementi che l’Ucraina vuole e di cui ha bisogno per una pace stabile”, ha detto il funzionario a Nbc. Il funzionario non ha voluto fornire i dettagli del piano, che ritiene ancora soggetto a un certo grado di negoziazione con le parti coinvolte.

Russia: “Nessuna proposta ufficiale da USA”

Mosca però smentisce tutto e afferma di non aver ricevuto alcuna informazione dagli USA attraverso i canali ufficiali sul piano di pace. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, al media russo Rbc.

La portavoce ha aggiunto che “se la parte americana avesse una qualsiasi proposta, l’avrebbero comunicata attraverso i canali in uso tra i ministeri degli esteri dei due paesi”, ma il ministero degli esteri di Mosca “non ha ricevuto niente di simile dal Dipartimento di Stato”.