USA: Trump firma decreto per dichiarare Antifa terrorista

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

(Keystone-ATS) “Antifa è un’organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell’ordine e del nostro sistema legale”, si legge in una nota della Casa Bianca. “Utilizza mezzi illegali per organizzare e attuare una campagna di violenza e terrorismo a livello nazionale per raggiungere questi obiettivi”.

Secondo il comunicato, “la campagna prevede sforzi coordinati per ostacolare l’applicazione delle leggi federali attraverso scontri armati con le forze dell’ordine, rivolte organizzate, violenti attacchi contro l’Immigration and Customs Enforcement e altri funzionari delle forze dell’ordine, nonché doxing sistematico e altre minacce contro personaggi politici e attivisti”.

“Antifa – prosegue la Casa Bianca – recluta, addestra e radicalizza giovani americani per impegnarsi in questa violenza e repressione dell’attività politica, quindi impiega mezzi e meccanismi elaborati per nascondere l’identità dei suoi agenti, nascondere le sue fonti di finanziamento e le sue operazioni nel tentativo di ostacolare le forze dell’ordine e reclutare ulteriori membri. Gli individui associati ad Antifa e che agiscono per suo conto si coordinano ulteriormente con altre organizzazioni ed entità allo scopo di diffondere, fomentare e promuovere la violenza politica e reprimere il discorso politico legittimo”.

“A causa del suddetto modello di violenza politica progettato per reprimere l’attività politica legittima e ostacolare lo stato di diritto – precisa la nota citando il presidente Trump – con la presente designo Antifa come ‘organizzazione terroristica interna’”.

