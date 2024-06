Usa: Trump e Biden vincono primarie in 4 Stati, a DC s’impone Haley

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Donald Trump e Joe Biden hanno vinto le primarie rispettivamente repubblicane e democratiche delle elezioni presidenziali in New Mexico, Montana e New Jersey. Il presidente in carica si è aggiudicato anche quelle in South Dakota, dove Trump era incontestato.

Lo riportano i media americani, secondo cui Biden ha vinto anche le primarie democratiche del Distretto di Columbia, mentre tra i repubblicani si è imposta Nikki Haley – già ritiratasi dalla corsa per la Casa Bianca – con quasi due terzi delle preferenze rispetto al terzo di Trump.