USA: Trump crea una “riserva strategica di Bitcoin”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che istituisce una "riserva strategica di Bitcoin". Lo ha annunciato lo zar della Casa Bianca per le criptovalute, David Sacks.

(Keystone-ATS) La riserva, ha spiegato Sachs su X, sarà capitalizzata con Bitcoin di proprietà del governo federale che sono stati confiscati come parte di procedimenti penali o civili. Ciò significa che “non costerà ai contribuenti un centesimo”.

Si stima che il governo degli Stati Uniti possieda circa 200’000 bitcoin, ha aggiunto Sachs precisando che il governo americano non venderà “alcun bitcoin depositato nella riserva. La riserva sarà come un Fort Knox digitale per la criptovaluta spesso chiamata, appunto, ‘oro digitale'”.