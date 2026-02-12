USA: Trump cancella le norme di Obama sul clima

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump mette fine alla valutazione scientifica dell'era del presidente democratico Barack Obama che costituisce la base legale per regolamentare a livello federale le emissioni di gas serra.

(Keystone-ATS) “È stata una disastrosa politica dell’era Obama che non ha base nella legge e che eliminerà 1300 miliardi di dollari (poco meno di 1000 miliardi di franchi al cambio attuale) di costi normativi”, ha sostenuto il presidente dalla Casa Bianca.