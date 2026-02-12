USA: Trump cancella le norme di Obama sul clima
Il presidente statunitense Donald Trump mette fine alla valutazione scientifica dell'era del presidente democratico Barack Obama che costituisce la base legale per regolamentare a livello federale le emissioni di gas serra.
(Keystone-ATS) “È stata una disastrosa politica dell’era Obama che non ha base nella legge e che eliminerà 1300 miliardi di dollari (poco meno di 1000 miliardi di franchi al cambio attuale) di costi normativi”, ha sostenuto il presidente dalla Casa Bianca.