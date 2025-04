USA: Trump, pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci

Keystone-SDA

Il presidente degli USA Donald Trump ha annunciato una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci, tranne quelli con la Cina, che sono stati aumentati fino al 125%.

1 minuto

(Keystone-ATS) “In base alla mancanza di rispetto che la Cina ha mostrato verso i mercati mondiali – ha scritto Trump sulla sua rete sociale Truth Social – (…) aumento la tariffa applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato. Spero che, in un futuro non troppo lontano, la Cina si renda conto che i tempi in cui si approfittava degli Stati Uniti e di altri paesi non sono più sostenibili né accettabili”.

“Al contrario (della Cina, ndr), considerando il fatto che più di 75 paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti – inclusi i Dipartimenti del commercio, del tesoro e l’Ufficio del rappresentante per il commercio (Ustr) – per negoziare una soluzione riguardo ai temi discussi relativi al commercio, alle barriere commerciali, alle tariffe, alla manipolazione valutaria e alle tariffe non monetarie, e che questi paesi, su mia forte raccomandazione, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta, al 10%, anch’essa con effetto immediato”.