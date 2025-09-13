Usa: Trump, Paesi Nato smettano di acquistare petrolio russo

Keystone-SDA

I Paesi NATO devono interrompere l'acquisto di petrolio russo prima delle nuove sanzioni americane contro Mosca. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump.

(Keystone-ATS) “Sono pronto a imporre sanzioni significative contro la Russia, a patto che tutti i Paesi della NATO accettino di farlo e che tutti i Paesi della NATO smettano di acquistare petrolio dalla Russia”, ha scritto Trump sul suo social Truth.

Nel suo post Trump chiede ai Paesi Nato non solo di smettere di acquistare petrolio russo – come condizione per varare sanzioni Usa a Mosca – ma anche di “imporre dazi dal 50% al 100% alla Cina, da ritirare completamente dopo la fine della guerra” in Ucraina.

“La Cina ha un forte controllo, e persino una presa, sulla Russia, e questi potenti dazi spezzeranno quella presa”, prosegue. “Se la Nato fa come dico, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo, e il tempo, l’energia e il denaro degli Stati Uniti”, ammonisce.