USA: Trump, molto crimine a Baltimora, se serve aiuto invio truppe

Keystone-SDA

Baltimora è la quarta peggiore città per il crimine e gli omicidi negli USA: se il governatore del Maryland, il democratico Wes Moore, ne ha bisogno posso "inviargli le truppe, come è stato fatto a Washington, per ripulire la città dal crimine", ha detto Donald Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nei giorni scorsi Moore aveva invitato il presidente americano a camminare per la città con lui per osservare con mano la realtà. “Preferirei prima ripulire” la città dal crimine e “poi farmi una passeggiata”, ha messo in evidenza Trump sulla sua rete sociale Truth.

