Usa: Trump, manderemo la guardia nazionale a Chicago

Keystone-SDA

"Manderemo la guardia nazionale a Chicago": lo ha detto Donald Trump parlando nello studio Ovale, senza precisare quando ma rilanciando le sue accuse alla criminalita' record nella citta'.

(Keystone-ATS) Trump ha preso di mira anche Baltimora, altra città guidata dai dem. “È uno dei posti meno sicuri al mondo, ci occuperemo anche di loro”, ha aggiunto, sostenendo che la guardia nazionale ha “ripulito” Los Angeles e riportato sicurezza nella capitale.

