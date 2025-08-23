La televisione svizzera per l’Italia

USA: Trump, imporremo dazi sui mobili importati dall’estero

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump prospetta l'introduzione di dazi sui mobili importati negli Stati Uniti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Sono lieto di annunciare che stiamo conducendo un’importante indagine tariffaria sui mobili in arrivo negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni l’indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri paesi e destinati agli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali a un’aliquota ancora da definire”, afferma il presidente sulla sua rete sociale Truth.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR