USA: Trump, ho risolto sette guerre e forse ieri quella a Gaza

Keystone-SDA

"In nove mesi alla Casa Bianca ho risolto sette guerre e forse ieri la più grande", quella a Gaza. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando ai vertici militari riuniti a Quantico, in Virginia.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Potrebbe esserci un accordo in Medio Oriente che non si verificava da tremila anni”, ha sostenuto Trump ai generali parlando della sua proposta per Gaza, aggiungendo che “Hamas deve accettare il piano”.

Quanto al conflitto in Ucraina, Trump ha ribadito la sua volontà di mettere insieme i presidenti russo Vladimir Putin ed ucraino Volodymyr Zelensky. “Dobbiamo risolvere la questione con il presidente Putin e Zelensky. Dobbiamo riunirli e farla finita”, ha proseguito.

“L’unico modo per farlo è attraverso la forza. Voglio dire, se fossimo deboli, non risponderebbero nemmeno alla mia telefonata”, ha aggiunto, sostenendo che la debolezza del suo predecessore Joe Biden “ha aperto la strada” a Putin per invadere l’Ucraina. Trump ha ribadito di “essere molto deluso da Putin”. “Alla fine risolveremo la situazione”, ha aggiunto.

“Ho risolto otto guerre ma non mi daranno mai il Nobel per la pace”, ha detto Trump durante il raduno straordinario in corso alla base dei Marines in Virginia. “Lo daranno a qualcuno che non ha combinato nulla o ha scritto un libro sulla mente di Donald Trump e su come si risolvono le guerre”, ha aggiunto. Se non dovesse ricevere il premio, ha aggiunto, sarebbe “un insulto” per gli Stati Uniti. “Sarebbe un grave insulto al nostro paese”, ha sottolineato Trump.

L’inquilino della Casa Bianca ha quindi affermato che “spero di non dover mai usare l’arsenale nucleare”, sostenendo di “averlo ricostruito”.

Il presidente ha poi ricordato come gli USA vincessero le guerre quando il Dipartimento della difesa si chiamava Dipartimento di guerra. “Quando abbiamo cambiato il nome dopo la Seconda guerra mondiale, ha detto, quello è stato probabilmente il primo segnale della cultura woke.”

“Anche quella ai confini e nelle città è una guerra”, ha ancora affermato Trump riferendosi alle operazioni anti-migranti e al dispiegamento della Guardia nazionale in diverse città degli Stati Uniti.

Il presidente ha ammonito che l'”America è sotto invasione dall’interno”. “Non è diversa da un nemico straniero – ha aggiunto – ma per molti versi è più difficile perché non indossano uniformi. Almeno quando indossano un’uniforme, puoi eliminarli. Queste persone non hanno uniformi. Ma siamo sotto invasione dall’interno”.

Parlando con i reporter prima di arringare i generali a Quantico, Trump ha anche avvisato che perseguirà i cartelli della droga in Venezuela anche via terra.