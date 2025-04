USA: Trump, faremo accordi equi con tutti i paesi, anche Cina

Keystone-SDA

"Faremo accordi equi con tutti i paesi" sui dazi, ha detto il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca.

(Keystone-ATS) Trump è convinto che riuscirà a trovare un accordo sui dazi anche con l’Unione europea – “Certo, è possibile anche con loro”, ha affermato – e persino con Pechino.

Il presidente ribadisce di essere convinto che “la Cina voglia un accordo sui dazi. Lo vuole ma non sa da che parte iniziare. Sono persone orgogliose”, ha detto Trump parlando dei cinesi. “Il presidente Xi (Jinping) è un uomo orgoglioso. Lo conosco molto bene, e non sanno bene come procedere. Ma troveranno una soluzione. Stanno cercando di capirci qualcosa, ma vogliono raggiungere un accordo”.

“Se lo guardi adesso il mercato azionario è bellissimo”, ha poi aggiunto Trump commentando la ripresa di Wall Street dopo il crollo dei giorni scorsi. “Ieri ho notato che le persone erano un po’ perplesse ma andrà tutto bene”.