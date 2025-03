USA: Trump, domani parlerò con Putin della fine della guerra

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che ha intenzione di parlare con il suo omologo russo Vladimir Putin domani e discutere della fine della guerra in Ucraina, riportano vari media americani.

4 minuti

(Keystone-ATS) “Parlerò con il presidente Putin martedì. Abbiamo lavorato molto nel fine settimana”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One (il nome radio dell’aereo dell’aviazione militare statunitense che trasporta il presidente degli Stati Uniti) durante un volo notturno di ritorno dalla Florida a Washington. “Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Forse ci riusciremo, forse no, ma penso che abbiamo ottime possibilità”.

“Parleremo di terre (rare). Parleremo di centrali elettriche”, ha detto Trump quando gli è stato chiesto delle concessioni. “Penso che ne abbiamo già discusso molto da entrambe le parti, Ucraina e Russia. Ne stiamo già parlando, dividendo alcuni beni”.

Russia conferma il colloquio

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che è in preparazione una conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense per domani. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti.

Intanto, il viceministro degli esteri russo Aleksandr Grushko ha dichiarato che Mosca intende chiedere “garanzie di sicurezza ferree” in un possibile futuro accordo di pace sull’Ucraina. Ha incluso tra queste richieste “uno status neutrale” per Kiev e “la sua non ammissione alla Nato”, riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass citando un’intervista di Grushko al quotidiano quotidiano filo-Cremlino Izvestia.

La Russia potrebbe discutere lo schieramento di “osservatori disarmati” per monitorare un futuro accordo di pace, mentre rimane contraria alla presenza di forze di mantenimento della pace di paesi appartenenti alla Nato, che diventerebbero “parti nel conflitto” con “tutte le conseguenze” del caso, ha anche affermato Grushko.

A suo avviso, le discussioni attuali su una forza di mantenimento della pace sono “un tentativo di mettere il carro davanti ai buoi”. “La questione di un qualche tipo di sostegno internazionale ad un accordo può essere affrontata quando l’accordo sarà stato elaborato. E se le parti concordano che il ‘pacchetto per la pace’ richiede un sostegno internazionale, allora c’è un argomento di cui discutere. Questo potrebbe includere osservatori disarmati, una missione civile che potrebbe monitorare l’applicazione dei singoli aspetti di questo accordo, o i meccanismi di garanzia. Ma per adesso, è solo aria fritta”.

Kiev apre ad allentamento sanzioni

In un’intervista al quotidiano statunitense Politico, Vladyslav Vlasiuk, commissario per le sanzioni dell’Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dal canto suo ha indicato che le sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia alla fine potrebbero essere eliminate se ciò contribuisse a garantire sicurezza e giustizia all’Ucraina.

Secondo il funzionario, la ripresa dei rapporti d’affari con la Russia è semplicemente “una questione di tempo”, ma deve avvenire alle giuste condizioni. Le restrizioni economiche, gli embarghi e i divieti sulle importazioni di energia russa, ha affermato, “hanno i loro obiettivi, che potrebbero spingere la Russia a fermare la sua aggressione e a farle raggiungere un accordo per una pace duratura”, piuttosto che essere semplicemente una “punizione di qualsiasi tipo”.

Al momento, ha aggiunto Vlasiuk, è “prematuro parlare di quali sanzioni esatte dovrebbero essere incluse in qualsiasi accordo. Vogliamo solo assicurarci che in questo momento la Russia faccia prima passi significativi in quella direzione, in seguito emergerà una discussione sulla revoca delle sanzioni”.