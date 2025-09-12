La televisione svizzera per l’Italia

USA: Trump, con Putin mia pazienza si sta esaurendo velocemente

"La (mia) pazienza con (il presidente russo Vladimir) Putin si sta esaurendo velocemente", ha detto in un'intervista all'emittente televisiva di Los Angeles (California) Fox News il presidente statunitense Donald Trump.

(Keystone-ATS) L’inquilino della Casa Bianca ha evocato la possibilità di sanzioni contro le banche e il settore petrolifero russi, senza però impegnarsi in modo categorico.

Nell’intervista, realizzata a New York, il presidente americano ha aggiunto che è necessario convincere anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a porre fine al conflitto in Ucraina, scoppiato nel 2022 con l’invasione russa del paese, affermando: “Ci vogliono due persone per ballare il tango”.

