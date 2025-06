USA: Trump, “Raggiunto accordo con la Cina”

Keystone-SDA

"Il nostro accordo con la Cina è stato concluso, soggetto all'approvazione definitiva del presidente Xi (Jinping) e di me". Lo scrive il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social.

(Keystone-ATS) “La Cina fornirà tutti i magneti e i minerali rari necessari. Allo stesso modo, forniremo alla Cina ciò che è stato concordato, compresi i visti agli studenti cinesi che utilizzano i nostri college e università (cosa che mi è sempre piaciuta!)”, ha aggiunto.

Per quel che riguarda i dazi, non è chiaro quali siano i termini esatti dell’intesa. Trump sul post scrive: “Otterremo complessivamente il 55% dei dazi dalla Cina e la Cina otterrà il 10%”. L’agenzia finanziaria Bloomberg, in particolare, parla di “linguaggio confuso e poco chiaro” su quella che è la portata delle decisioni prese.