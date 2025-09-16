La televisione svizzera per l’Italia

USA: Trump, “ho fatto causa al NYT per 15 miliardi di dollari”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il "New York Times", chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento.

(Keystone-ATS) Su Truth il presidente definisce il “New York Times” “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro paese, divenuto un vero e proprio ‘portavoce’ del Partito democratico di sinistra radicale”.

“Il Times – scrive Trump – ha utilizzato per decenni il metodo di mentire sul vostro presidente preferito (IO!), sulla mia famiglia, sulla mia attività, sul movimento America First, sul MAGA e sulla nostra nazione nel suo complesso. Al New York Times è stato permesso di mentire, diffamare e calunniare liberamente per troppo tempo, e questo finisce ORA! La causa è stata intentata nel Grande Stato della Florida. Grazie per l’attenzione a questa questione. RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE!”.

