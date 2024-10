Usa: Trump, “Dio mi ha salvato da attentato a Butler per uno scopo”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il candidato repubblicano alle presidenziali statunitensi ed ex presidente Donald Trump torna sul tentato assassinio dello scorso luglio a Butler, in Pennsylvania, sostenendo di essere stato “salvato da Dio per uno scopo”.

“La mia fede ha assunto un nuovo significato il 13 luglio dopo essere stato sbattuto a terra da quella che sembrava una forza soprannaturale”, ha detto Trump. “E mi piace pensare che Dio mi abbia salvato per uno scopo, ed è quello di rendere il nostro paese più grande che mai”, ha dichiarato durante un evento nella Carolina del Nord, ospitato da un gruppo di pastori conservatori.

“Avete la reputazione di non andare a votare”, ha detto l’ex presidente rivolgendosi alla platea di cristiani ed esortandoli a votare per lui. “Quest’anno fate la cosa giusta”.