Usa: tempesta di neve a est, oltre 600’000 case senza elettricità

Keystone-SDA

Sono aumentate a oltre 600'000 le abitazioni e aziende nel nord-est degli Stati Uniti rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve. Lo riporta la Cnn.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo Stato più colpito è il Massachusetts, con quasi 300’000 persone senza elettricità, tra cui l’85% nella contea di Barnstable, che comprende Cape Cod e le aree circostanti. Anche il New Jersey è stato duramente toccato dall’allerta neve, con 125’000 persone senza elettricità. Ma migliaia di persone sono al buio anche in Delaware e Rhode Island.