Usa: sparatoria in scuola Wisconsin, sospettata è una quindicenne

Keystone-SDA

È una studentessa di 15 anni la principale sospettata della sparatoria avvenuta in una scuola cristiana privata a Madison, nel Wisconsin, in cui sono morte tre persone, compresa la stessa 15enne.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha detto la polizia aggiungendo che la giovane si sarebbe sparata a sua volta ed è morta durante il trasporto in ospedale. La sparatoria è avvenuta all’interno di un’aula studio frequentata da studenti di classi miste. A dare l’allarme – chiamando il 911 – è stato un alunno della seconda elementare della Abundant Life Christian School.

Le autorità hanno identificato una 15 enne, conosciuta con il nome di “Samantha”, come la presunta autrice della sparatoria avvenuta alla Abundant Life Christian School di Madison, nel Wisconsin. Lo ha detto – come riporta la Cnn – il capo della polizia di Madison, Shon Barnes.

Le vittime della sparatoria, oltre alla 15enne, che come detto si è tolta la vita, sono due: uno studente e un insegnante.

Due studenti sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali locali. Secondo quanto riferito dalla polizia ci sono anche altri quattro feriti.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito quanto accaduto ‘Scioccante e irragionevole”. “Abbiamo bisogno – afferma – che il Congresso agisca. Ora. Da Newtown a Uvalde, da Parkland a Madison, a tante altre sparatorie che non ricevono attenzione, è inaccettabile che non siamo in grado di proteggere i nostri figli da questa piaga della violenza armata. Non possiamo continuare ad accettarla come normale. Ogni bambino merita di sentirsi al sicuro nella propria classe. Gli studenti in tutto il nostro paese dovrebbero imparare a leggere e scrivere, non dover imparare a schivare le pallottole e a cercare riparo”.