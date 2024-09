USA: sparatoria in Kentucky, almeno 7 feriti, caccia all’uomo

(Keystone-ATS) Una nuova sparatoria negli Stati Uniti a pochi giorni di quella nella scuola in Georgia. In questo caso l’episodio si è verificato in Kentucky, lungo l’autostrada federale e sarebbero state colpite almeno sette persone.

La polizia del Kentucky sta cercando la persona che ha aperto il fuoco da un cavalcavia o dalla zona boscoso intorno contro le auto lungo l’autostrada federale del Kentucky nei pressi di London, una cittadina di 8.000 persone a circa 160 chilometri da Lexington. Almeno sette le persone ferite, secondo quanto riportano i media locali, di cui alcuni in gravi condizioni.

“Sfortunatamente siamo a conoscenza di una sparatoria sulla I-75 a Laurel County. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni all’uscita 49. Si prega di evitare la zona”. Lo ha chiesto in un post su il governatore del Kentucky, Andy Beshear.