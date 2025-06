USA: sondaggio, con Trump cala la popolarità degli USA all’estero

Secondo un nuovo sondaggio, gli Stati Uniti sono diventati molto meno popolari all'estero da quando il presidente Donald Trump è tornato al potere.

(Keystone-ATS) Il Pew Research Center ha intervistato un campione di 28’333 persone in 24 paesi, di cui 10 in Europa, da fine febbraio a inizio aprile. Il think tank – che si definisce apartitico – ha rilevato che la quota di intervistati che ha un’opinione positiva degli Stati Uniti è diminuita nella maggior parte di essi rispetto alla primavera del 2024.

Gli intervistati hanno poca fiducia in Trump come leader mondiale o nella sua capacità di affrontare le sfide globali, dalle guerre in Ucraina e Gaza ai cambiamenti climatici e alle politiche statunitensi sull’immigrazione.

Quando Trump è stato eletto per la prima volta nel 2016, la popolarità degli Stati Uniti a livello mondiale è diminuita in modo analogo, ma il paese è tornato ai livelli precedenti durante la presidenza di Joe Biden, secondo i dati del Pew.

In Europa, un caso anomalo per quanto riguarda Trump è l’Ungheria, l’unico paese in cui la maggior parte degli intervistati ha fiducia nel presidente americano. La maggior parte degli intervistati ha concordato sul fatto che Trump è “pericoloso” e “arrogante”, e pochi lo ritengono onesto. La maggior parte, tuttavia, lo considera anche un “leader forte”.

Oltre a Trump, il sondaggio ha misurato anche la fiducia globale nel presidente francese Emmanuel Macron, nel russo Vladimir Putin e nel cinese Xi Jinping. Tra i quattro, Macron è nettamente in vantaggio, con una media del 46% che esprime fiducia nel leader francese, rispetto al 34% di Trump, al 25% di Xi e solo al 16% di Putin. In patria, tuttavia, Macron è meno popolare: solo il 35% degli intervistati francesi ha espresso fiducia in lui.